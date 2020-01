The Mandalorian 2 | nella nuova stagione più spazio al ruolo di Gideon (Di sabato 18 gennaio 2020) Le prime anticipazioni sulla seconda stagione di The Mandalorian faranno sicuramente gioire i fan del personaggio Moff Gideon, interpretato da Giancarlo Esposito. L’attore Giancarlo Esposito noto per la serie di successo Breaking Bad, comparso nel penultimo episodio di The Mandalorian, a quanto pare farà un salto di qualità nella seconda stagione prevista entro la fine … L'articolo The Mandalorian 2 nella nuova stagione più spazio al ruolo di Gideon proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

