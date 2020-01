Tensione e scontri a Beirut, oltre 200 feriti (Di sabato 18 gennaio 2020) Esplode la protesta in Libano: il 'sabato della rabbia' a Beirut si e' trasformato in un pomeriggio di caos e disordini, con oltre 160 feriti e il presidente, Michel Aoun, che ha chiesto l'intervento dell'esercito. Scene di guerriglia nel centro della capitale, dove i manifestanti hanno tentato di marciare fino al Parlamento per denunciare i ritardi della classe politica nel dar vita a un nuovo governo (piu' di due mesi dopo le dimissioni del premier, Rafic Hariri) e nel varare riforme che risollevino il Paese dei cedri dalla crisi economica. I cortei si erano radunati in diverse zone della capitale e marciavano verso il centro sotto lo slogan "Non pagheremo noi il prezzo". Ma quando i manifestanti hanno tentato di avvicinarsi al Parlamento lanciando sassi, insegne stradali, petardi e bombe molotov, sono stati fermati con idranti e gas lacrimogeni. La violenza e' scoppiata proprio ... Leggi la notizia su ilfogliettone

