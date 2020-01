Reino, va a fuoco un casolare: due feriti in codice rosso (FOTO) (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoReino (Bn) – Paura per la sorte di una famiglia di Reino questo pomeriggio per l’incendio di un casolare in contrada Lago di Cocca. Sono rimaste ferite due persone, una mamma con suo figlio che sono state entrambe trasportate in codice rosso all’Ospedale “Rummo” di Benevento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a domare l’incendio. Le cause che hanno scatenato l’incendio sono ancora in corso d’accertamento: sono comunque seri i danni all’abitazione. Le fiamme purtroppo hanno interessato anche un ricovero di animali adiacente l’abitazione ed hanno avvolto alcune capre e pecore causandone la atroce morte. L'articolo Reino, va a fuoco un casolare: due feriti in codice rosso (FOTO) proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

