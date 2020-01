Problemi superati per Huawei Mate 20 Pro ed EMUI 10: torna l’aggiornamento in Italia con patch 180 (Di sabato 18 gennaio 2020) Sono indicazioni assolutamente incoraggianti quelle che arrivano questa mattina per i tanti utenti in possesso di un Huawei Mate 20 Pro. Ad inizio settimana, come molti ricorderanno, abbiamo riportato sulle nostre pagine un feedback ufficiale da parte del produttore asiatico, in merito alla sospensione del rollout per quanto concerne l'aggiornamento con EMUI 10. Una vera e propria doccia fredda anche nel nostro Paese, se non altro perché la decisione era giunta dopo aver riscontrato dei Problemi nel pacchetto software. La nuova svolta per Huawei Mate 20 Pro ed EMUI 10 Va anche detto che, contestualmente, lo stesso produttore aveva garantito il ritorno dell'aggiornamento per Huawei Mate 20 Pro e per gli altri modelli di questa serie entro la fine del mese. Oggi 18 gennaio posso dire che il brand asiatico sia stato di parola, in quanto nel nostro gruppo Facebook dedicato al ... Leggi la notizia su optimaitalia

GioPao9 : Problemi superati per #HuaweiMate20Pro ed EMUI 10: torna l’aggiornamento in Italia con patch 180 - andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Problemi superati per Huawei Mate 20 Pro ed EMUI 10: torna l’aggiornamento in Italia con patch 180 - OptiMagazine : Problemi superati per Huawei Mate 20 Pro ed EMUI 10: torna l’aggiornamento in Italia con patch 180… -