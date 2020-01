McGregor-Cerrone in live streaming e in diretta TV (Di sabato 18 gennaio 2020) Conor McGregor e Donald “Cowboy” Cerrone si affronteranno stanotte nel più atteso incontro di MMA di UFC 246. È il primo evento di arti marziali miste dell’anno, tra quelli periodicamente organizzati dalla Ultimate Fighting Championship. Per McGregor, ex campione dei pesi leggeri e personaggio di fama mondiale, è il primo match dopo la sconfitta contro Khabib Nurmagomedov, a ottobre 2018. A marzo dell’anno scorso aveva annunciato il ritiro, salvo poi ripensarci e tornare sui suoi passi, come peraltro già avvenuto una prima volta nel 2016. McGregor ha 31 anni, è irlandese ed è unanimemente considerato uno dei più forti lottatori di MMA di sempre. La sua popolarità, eccezionale e trasversale rispetto a quella di qualsiasi altro suo collega, non è legata soltanto ai numerosi successi ottenuti nella sua carriera sportiva. Di lui si è spesso parlato anche in relazione ai ... Leggi la notizia su ilveggente

