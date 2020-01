Lotta, Gigi Davidovi si ferma all’esordio nei -57 kg alle Ranking Series di Ostia 2020 (Di sabato 18 gennaio 2020) Quarta giornata priva di soddisfazioni per i colori azzurri alle Ranking Series 2020 di Lotta in corso di svolgimento al PalaPellicone di Ostia. L’Italia ha chiuso il day-4 con un pessimo bilancio complessivo di sette sconfitte consecutive su altrettanti incontri disputati da parte dei cinque Lottatori in gara nelle ultime categorie in programma per quanto riguarda lo stile libero maschile. Il prossimo appuntamento internazionale di rilievo si svolgerà sempre nella località romana a partire dal 10 febbraio. Grande delusione nei -57 kg per Givi Davidovi, ottavo classificato all’ultimo Mondiale e trionfatore del Yasar Dogu 2019, incapace di avere la meglio al primo turno del tabellone sul venezuelano Pedro Mejias Rodriguez con il punteggio finale di 3-6. Il sudamericano si è poi fermato ai quarti di finale per mano dello statunitense Daton Fix, sbarrando di fatto anche la ... Leggi la notizia su oasport

