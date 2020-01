Libia | Haftar chiude i rubinetti del petrolio | allarme dell’ONU

Libia - Haftar blocca export del petrolio<br> L'Onu avverte : conseguenze devastanti : La situazione in Libia si aggrava dopo che, secondo quanto riportato dalla Compagnia petrolifera nazionale libica (Noc), il Comando generale di Khalifa Haftar e le Guardie degli impianti petroliferi hanno ordinato di fermare le esportazioni di petrolio da tutti i terminal e porti della Libia centrale e orientale. I porti coinvolti sono quelli di Braga, Ras Lanuf, Hariga, Zueitina e Sidra. In particolare, spiega la Noc, in seguito a questa ...

Libia - Haftar blocca i pozzi di petrolio - l’Onu : “Conseguenze devastanti” : Libia, il Generale Haftar blocca i pozzi di petrolio e i porti, la preoccupazione dell’Onu: “Conseguenze devastanti” La situazione libica che sembrava vicina ad una svolta pochi giorni fa, è ripiombata in grossa crisi. Dopo il mancato accordo di Mosca e i negoziati sempre più difficili tra Al Serraj e Haftar, ora arriva la notizia […] L'articolo Libia, Haftar blocca i pozzi di petrolio, l’Onu: “Conseguenze ...

Libia - Haftar chiude i terminal e blocca export del petrolio. L’Onu : “Conseguenze devastanti” : Libia, Haftar chiude i terminal e blocca export del petrolio. L’Onu: “Conseguenze devastanti” La Compagnia petrolifera nazionale libica (Noc) ha disposto la chiusura terminal petroliferi del golfo della Sirte dopo che il generale Khalifa Haftar ha dato istruzioni per il blocco dell’export di petrolio da cinque porti in Libia, tra cui Sidra e Ras Lanuf, i due maggiori terminal petroliferi libici. La notizia arriva alla ...

Libia - Haftar blocca export petrolio a vigilia incontro Berlino : Roma, 18 gen. (askanews) – Alla vigilia della conferenza di Berlino, il generale Haftar avrebbe fatto bloccare l’export di petrolio. Secondo una fonte esclusiva della Libyan National Oil Corporation (Noc), si fermeranno tutte le esportazioni di greggio dai porti e terminal della Libia centrale e orientale. La fonte ha riferito all’emittente Libia Alahrar, che i comandanti responsabili – entrambi sotto il comando ...

Berlino : conferenza sulla Libia - in forse partecipazione di al Sarraj. Haftar tiene comportamento ambiguo : Il premier libico Fayez al Sarraj potrebbe disertare la conferenza di Berlino ed inviare soltanto una delegazione. Haftar si dice pronto a tornare in Russia per continuare a discutere di pace.

Libia : Haftar blocca tutte le esportazioni di petrolio : La produzione di petrolio verrebbe ridotta di almeno 700 mila barili al giorno per un valore di oltre 47 milioni di dollari quotidianamente

Haftar ha bloccato le esportazioni di petrolio dalla Libia : Può destare indubbiamente sorpresa la scelta da parte di Haftar di chiudere i porti petroliferi della Libia, ma fino ad un certo punto. Questa guerra, iniziata con un’operazione di “no fly zone” voluta principalmente dalla Francia di Sarkozy e dal Regno Unito nel 2011, ha avuto come principale protagonista proprio il petrolio libico. Non era così remota dunque l’ipotesi che l’oro nero potesse tornare al centro ...

Libia - Haftar ferma l’export del petrolio alla vigilia della Conferenza di Berlino. L’Onu : “Ci saranno conseguenze devastanti per il Paese” : Stop all’export di petrolio da tutti i terminal e i porti della Libia centrale e orientale. alla vigilia della Conferenza di Berlino, alla quale parteciperanno sia Fayez al-Serraj che Khalifa Haftar, quest’ultimo ha ordinato, attraverso i suoi uomini all’interno del National Oil Corporation, la compagnia petrolifera statale libica, di fermare le esportazione. Secondo una fonte dell’emittente Al-Ahrar, la decisione ...

Libia - tribù pro Haftar chiudono i pozzi petroliferi. Onu : «Conseguenze devastanti per il popolo libico» : La missione delle Nazioni Unite nel Paese nordafricano esprime «profonda preoccupazione per gli attuali sforzi per interrompere o compromettere la produzione di petrolio» in Libia. «Questa mossa avrebbe conseguenze devastanti prima di tutto per il popolo libico che dipende dal libero flusso di petrolio – si legge in un comunicato dell’Unsmil – e avrebbe effetti terribili per la situazione economica e finanziaria già ...

Libia - tribù pro-Haftar avvertono Erdogan. Chiusi i pozzi di petrolio : «Via i mercenari siriani o azzeriamo la produzione» : Cresce la tensione in Libia alla vigilia della conferenza di Berlino prevista per il 19 gennaio. Al Haliq Al Zawi, leader della tribù Zouaiya, ha annunciato l’intenzione di voler chiudere i porti e campi petroliferi dell’est del Paese che costituiscono circa la metà della produzione totale di petrolio libico. Il capo tribale ha dichiarato che è già stato chiuso il giacimento di Al Sarir e bloccato il porto petrolifero di Zueitina, ...

Grandi pressioni sulla Libia - ma no - Haftar non è il cavallo vincente : Roma. Domani c’è la Conferenza di Berlino – finalmente una realtà, dopo che per mesi era stata soltanto un’ipotesi – e ci si aspetta che porti una soluzione alla guerra civile in Libia. Da una parte il premier di Tripoli Fayez al Serraj e dall’altra il generale libico Khalifa Haftar dovrebbero accor

Conferenza di Berlino sulla Libia - Haftar ha confermato la sua presenza. In forse al-Sarraj : al-Sarraj potrebbe non partecipare alla Conferenza di Berlino sulla Libia. Tensione tra Grecia, Egitto e Turchia. In Germania ci sarà Pompeo. Berlino (GERMANIA) – La vigilia della Conferenza di Berlino sulla Libia è ricca di caos. L’appuntamento è per domenica 19 gennaio 2020 ma indiscrezioni svelano un possibile forfait di al-Sarraj. Il presidente libico potrebbe decidere alla fine di non prendere parte all’incontro. ...

Libia - Haftar ad Atene : Atene, 17 gen. (Adnkronos) – Il generale Khalifa Haftar, capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico, è ad Atene per colloqui in vista della in programma domenica e dalla quale la Grecia è stata esclusa. Lo riporta la Milli Gazete. I colloqui rientrano negli sforzi per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco in Libia, dove l’offensiva lanciata lo scorso 4 aprile dalle forze di Haftar su Tripoli ha causato ...

Berlino : Haftar sarebbe pronto a rispettare la tregua in Libia : Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas che ha incontrato il generale a Bengasi proprio in vista della Conferenza, alla quale Haftar ha confermato di voler partecipare