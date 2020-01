Ingoia due anguille vive per curare la costipazione: rischia di morire (Di sabato 18 gennaio 2020) Un uomo è andato in ospedale con forti dolori addominali prima di perdere conoscenza: i medici hanno scoperto che aveva Ingoiato due anguille vive Ha Ingoiato due anguille vive come “metodo di cura” di una forte costipazione ma si è ritrovato in ospedale in gravi condizioni rischiando addirittura la vita. L’episodio è avvenuto nella città … L'articolo Ingoia due anguille vive per curare la costipazione: rischia di morire NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Arrotolami2 : Cioè mi ricordo due secondi dopo peró capito in quei due secondi penso oddio ma come so ingoia - ToninoPiesco : Ingoia due anguille e rischia di morire per una grave infezione: «Volevo curare la mia costipazione» -