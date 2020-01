Iachini: “I ragazzi hanno giocato una partita di cuore, sono stati bravi a recepire cosa chiedevo” (Di domenica 19 gennaio 2020) Dopo la vittoria della Fiorentina sul Napoli al San Paolo, ai microfoni di Dazn ha parlato Iachini, l’allenatore della Viola. Una partita straripante. “I ragazzi sono stati bravissimi, tre partite in una settimana non era facile, abbiamo avuto anche un giorno in meno, ci voleva mentalità e atteggiamento e i ragazzi lo hanno fatto con lo spirito giusto, una partita di cuore per portare a casa una vittoria importante. Siamo felici, i frutti del lavoro settimanale si vedono, la squadra ha recepito alcuni messaggi e serve a fare risultati importanti. La strada è giusta”. L’attacco della Fiorentina si è comportato benissimo. “Stiamo occupando bene l’area, arriviamo in area con più uomini, a volte ci manca l’ultimo passaggio e non siamo così concreti, però va bene, abbiamo tanti giovani, lavoreremo per migliorare. Oggi però è stata una grandissima ... Leggi la notizia su ilnapolista

