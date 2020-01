Gazzetta: Rrahmani ha firmato con Napoli fino al 2024 (Di sabato 18 gennaio 2020) Rrahmani è un nuovo calciatore del Napoli, la notizia, data in anteprima ieri sera da Sky Sport, è confermata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport che propone anche le cifre dell’affare con l’Hellas Verona “Amir Rrahmani ha firmato il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2024, con uno stipendio di 1,8 milioni a stagione. L’operazione col Verona, costata 14 milioni più 1,5 di bonus, è stata definita, ma il difensore arriverà soltanto a giugno” Il difensore kosovaro è stato fortemente voluto dal club di De Laurentiis che non si è arreso nonostante le difficoltà per chiudere, ma il suo passaggio in azzurro sarà effettivo solo a giugno, fino a quel momento Rrahmani resterà in prestito all’Hellas Verona L'articolo Gazzetta: Rrahmani ha firmato con Napoli fino al 2024 ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

