E se Hugh Grant e Matthew McConaughey diventassero fratelli? Non sul set

Premessa, doverosa: non c'è nessun film all'orizzonte con Hugh Grant e Matthew McConaughey nel ruolo di due fratelli. I due attori potrebbero però diventarlo per davvero, o almeno, provare ad esserlo, complice un ipotetico feeling tra il padre del primo, James, 91 anni, e la madre del secondo, Mary Kathlene McCabe, 88, che la prossima settimana si vedranno per il loro primo appuntamento. A riportare l'aneddoto è stato McConaughey nel corso di un'intervista a Entertainment Tonight, quando ha rivelato che il tête-á-tête tra i due si terrà a New York: «Si suppone che non li vedremo per tutta ...

