Conferenza stampa Fonseca: «Spinazzola giocherà. Squadra motivata» (Di sabato 18 gennaio 2020) Conferenza stampa Fonseca, ecco le parole dell’allenatore della Roma per presentare la partita contro il Genoa Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in Conferenza stampa per presentare la gara dei giallorossi contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso: MOMENTO – «Bene. Sono motivati, con fiducia. E’ vero che è una settimana importante con tre partite, ma la Squadra sta bene. Solamente i giocatori infortunati non stanno bene». POCHI GOL – «Sono preoccupato, sono onesto. In questa settimana importante in attacco abbiamo solamente Kluivert e Under. Sulla trequarti c’è solamente Pellegrini. Per questo sono preoccupato. Noi abbiamo sempre creato molte occasioni per fare gol, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare, ma non è facile». Spinazzola-POLITANO – «Spinazzola sta bene, è motivato e giocherà. Io non conosco bene nel ... Leggi la notizia su calcionews24

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - IlContiAndrea : Esco ora da pilates, scusatemi. Ma le accuse di presunto sessismo ad #Amadeus, due giorni dopo la conferenza stamp… - juventusfc : Fra pochi istanti Mister #Sarri presenta #JuveParma ?? Seguite la conferenza stampa LIVE su @JuventusTV #ForzaJuve -