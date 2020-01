Caso Gregoretti, Salvini: "Mi vergogno come italiano" (Di sabato 18 gennaio 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato in un'intervista al Corriere della Sera il voto di ieri in Giunta per le immunità del Senato sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il Caso della nave Gregoretti, parlando di uno spreco di denaro pubblico per l'eventuale processo a suo carico.Salvini sembra sempre più convinto di essere una sorta di martire:Per quanto mi riguarda, io sono tranquillissimo. Soltanto, mi vergogno come italiano. ... Io questa mattina sono andato a trovare il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, con cui ho parlato della giustizia vera, dei sequestri alla criminalità e della lotta alla mafia. Il pensare che ci siano magistrati di una decina di tribunali in Italia che hanno tempo e denaro da perdere con me, che ho soltanto fatto il mio dovere, mi preoccupa in quanto italiano. Caso ... Leggi la notizia su blogo

