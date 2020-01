Calcio a 5, l’Italservice Pesaro torna in vetta, cade Eboli contro la Colormax Pescara nel 19° turno della regular season (Di domenica 19 gennaio 2020) Si è concluso questa sera il 19° turno della regular season di Calcio a 5 2019-2020. L’Italservice Pesaro ha sconfitto in trasferta 4-0 l’Italia Coffe Petrarca, confermando i pronostici della vigilia. Marcelinho, Borruto, De Oliveira e Canal hanno regalato i tre punti agli uomini di Fulvio Colini che così tornano in vetta alla graduatoria con una lunghezza di vantaggio sull’Acqua&Sapone, vittoriosa ieri 9-3 a Latina. cade invece la Feldi Eboli al PalaRigopiano di Pescara contro la Colormax. Gli abruzzesi si sono imposti 4-3 con le reti di Houenou, Leandro, André e di Sarra. A nulla sono valse le marcature di Bagatini e di Boaventura (doppietta). Eboli rimane in zona play-off a quota 30 punti, mentre Pescara è a -3 dall’ultimo posto utile. Successo importante (3-1), proprio in ottica playoff, del Meta Catania Bricocity contro il Sandro Abate Avellino al ... Leggi la notizia su oasport

