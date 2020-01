Bruno Vespa: la guerra di posizione del centrosinistra per fermare Matteo Salvini (Di sabato 18 gennaio 2020) Questo governo fa e farà di tutto per sbarazzarsi di Matteo Salvini. Da quando al leader della Lega "non è riuscita la guerra lampo d'agosto (crisi/elezioni/vittoria/governo), il centrosinistra", infatti, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno, "sta provando a inchiodarlo in una lunga gu Leggi la notizia su liberoquotidiano

matteorenzi : Lunga chiacchierata con Bruno Vespa su Rai1 ieri sera a #PortaaPorta. Mi dite che ne pensate? - Ketty57664851 : RT @51fini: Bruno Vespa: la guerra di posizione del centrosinistra per fermare Matteo Salvini - 51fini : Bruno Vespa: la guerra di posizione del centrosinistra per fermare Matteo Salvini -