Barbara D’Urso Ritorna in Prima Serata con un Ospite Bomba! (Di sabato 18 gennaio 2020) Domenica prossima riparte in Prima Serata il programma Live – Non è la D’Urso. Nel salotto di Barbara sappiamo che non mancano mai personaggi eccessivi e trash che alla conduttrice hanno portato anche qualche problema. Nella prossima puntata però ci sarà un nome bomba veramente inaspettato. Ecco di chi si tratta. Barbara D’Urso sta per Ritornare in Prima Serata, dopo le vacanze natalizie il suo programma Live-Non è la D’Urso ritornerà in onda Domenica prossima, ha infatti nuovamente cambiato giorno di messa in onda, non più al lunedì. Nella Prima puntata ci saranno tanti ospiti e Carmelita è riuscita a fare il colpaccio portando nel suo salotto un Ospite bomba. Di chi si tratta? Vi diamo qualche indizio. Innanzitutto è una nota cantante con una carriera trentennale alle spalle, nella sua carriera ha partecipato varie volte al Festival di Sanremo e lo ha anche ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

