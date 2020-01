Allerta farmaci, nota crema in gel può causare cancro alla pelle: EMA raccomanda di non utilizzarla, analisi in corso (Di sabato 18 gennaio 2020) L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) raccomanda ai pazienti di smettere di usare il medicinale Picato (ingenol mebutato), un gel per il trattamento della cheratosi attinica della pelle, mentre continua la revisione della sicurezza del medicinale da parte dell’Agenzia. Per il medesimo medicinale era stata data comunicazione di revisione, ma nuove evidenze scientifiche hanno evidenziato l’opportunità di bloccarne l’utilizzo. Il comitato di sicurezza dell’EMA (PRAC) sta attualmente esaminando i dati sul cancro della pelle nei pazienti che hanno utilizzato Picato. I risultati finali di uno studio che confronta il Picato con l‘imiquimod (un altro farmaco per la cheratosi attinica) indicano una maggiore incidenza di cancro della pelle nell’area di trattamento con Picato rispetto all’imiquimod. Sebbene permangano incertezze, c’è la ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

