Va a fare la manicure e quello che accade dopo la segnerà per sempre

Una donna che vive nel Tennessee, Jane Sharp, ha vissuto un'esperienza davvero terribile. La donna si era recata in un centro estetico per sottoporsi ad un trattamento di manicure. Tornata a casa aveva iniziato a sentire il pollice pulsare e poi, man mano che passavano le ore varie sensazioni tipiche dell'influenza, malessere generale e poi la mano aveva iniziato a gonfiarsi. Lei stessa racconta: "Sono fortunata ad essere ancora viva" Jane era andata nel salone di bellezza Jazzy Nail Bar, a Knoxville. Quando la figlia l'ha vista in quelle condizioni, poiché è un'infermiera le ha detto di andare subito in ospedale e la donna racconta: "Se avessi atteso ancora, avrei perso il braccio". E poi aggiunge: "I dottori ci hanno detto che se avessi aspettato un'altra ora il rischio sarebbe cresciuto enormemente". La donna ha appreso dai dottori di avere la ...

