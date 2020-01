Traffico Roma del 17-01-2020 ore 11:30 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Traffico SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI SEGNALA UN INCIDENTE I VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA VERSO IL CENTRO UN ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E’ AVVENUTO IN PONTE CAVOUR ALL’ALTEZZA DEL MARZIO NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO DOPPIO SENSO DI MARCIA SU VIA L’AQUILA, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NELL’AREA DELLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA. AI PARIOLI PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 26 GENNAIO, FASCIA ORARIA 07.00/18.00, I LAVORI IN VIA TOMMASO SALVINI. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS 52D E 360. FINO ALLE ORE 14,30 IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER S.ANTONIO ABATE, PATRONO DEGLI ALLEVATORI E PROTETTORE DEGLI ANIMALI, SI STA TENENDO UNA SFILATA DI CAVALLI CHE PARTITI DA CASTEL S.ANGELO GIUNGERÀ IN PIAZZA S.PIETRO PERCORRENDO VIA DELLA CONCILIAZIONE, CON LA PREVISTA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE, ... Leggi la notizia su romadailynews

