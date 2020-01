Solidarietà al popolo australiano, Fridays for Future in piazza a Benevento (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Friday’s Future” Benevento si è radunato questa mattina in piazza Carlo Torre per solidarizzare con il popolo australiano e condannare il Governo di quel Paese. Il movimento ha voluto far sentire la propria voce a sostegno della sofferenza di tante centinaia di migliaia di cittadini che hanno dovuto lasciare le proprie case a causa della terribile serie di devastanti incendi che da oltre un mese squassano la parte orientale del Continente distruggendo un territorio di oltre due milioni di chilometri quadrati, uccidendo probabilmente un miliardo di animali e causando non meno di una trentina di morti, tra i quali numerosi Vigili del fuoco e addetti ai soccorsi. Alla radice di tutto ciò non ci sarebbero solo ragioni naturali e la scellerata azione dei piromani, ma, secondo Friday’s Future”, ci sarebbe anche la ... Leggi la notizia su anteprima24

