Sinisa Mihajlovic si racconta: “Sono passati 78 giorni dal trapianto di midollo” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sinisa Mihajlovic sarà ospite di Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo, in onda il sabato pomeriggio. L‘allenatore del Bologna sta affrontando la leucemia e ora si racconta a 78 giorni dal trapianto di midollo. Come sta Mihajlovic “Per adesso la sto vincendo, anche se devo fare attenzione“, l’ex calciatore dell’inter spiega come stanno andando le cose dopo le cure, “Sta andando tutto bene, non sto più prendendo il cortisone e questo è importante. Sono passati 78 giorni dal trapianto di midollo osseo e i primi 100 giorni sono i più critici. Poi dopo è tutto in discesa, bisogna avere pazienza ancora per una ventina di giorni ma superarli sarebbe già un bel traguardo. Sono molto contento, non ci sono state complicazioni gravi e va benissimo così“. Poi entra nel dettaglio: “Ho fatto tredici chemioterapie in cinque giorni, ma già dopo il terzo avevano annientato tutto. Il ... Leggi la notizia su thesocialpost

