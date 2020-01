Scontro frontale tra auto e pullman a Grosseto: due morti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Bruttissimo Scontro tra un’auto e un pullman sulla Senese, all’altezza di Civitella Marittima: due persone hanno perso la vita. Il tragico schianto è avvenuto all’alba di venerdì 17 gennaio alla fine del viadotto Coscia poco prima della galleria. Sulla Renault viaggiavano due persone: la loro vettura si è scontrata contro un autobus che viaggiava in direzione opposta verso Grosseto. Entrambi gli occupanti del primo mezzo sono deceduti: le loro generalità non sono state ancora rese note. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e il personale medico del 118, i vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia Stradale. La strada è rimasta bloccata. Scontro tra auto e pullman Un impatto fortissimo quello tra un’auto e un pullman vicino a Grosseto, sulla Senese: i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Nel sinistro hanno perso al vita i due occupanti della ... Leggi la notizia su notizie

