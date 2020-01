Roma, chiude Le Artigiane di via di Torre Argentina (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un altro storico negozio di Roma chiude i battenti. Da domenica 19 gennaio 2020 ‘LeArtigiane’ di via di Torre Argentina (a pochi passi dal Pantheon), dopo 20 anni di attività, abbasserà definitivamente le serrande. Le due fondatrici, Livia Carchella e Bruna Pietropaoli, a causa della crisi e delle difficoltà di mantenere in vita un esercizio che ha sempre puntato sulla qualità e sull’originalità dei prodotti, hanno quindi deciso di chiudere. Sono state le stesse Carchella e Pietropaoli a dare la notizia tramite i canali social dell’attività. “Cari amiche, cari amici, tra pochi giorni, il 19 Gennaio, dopo 20 anni, si concluderà la nostra attività. Ci siamo tolte tante soddisfazioni e il nostro lavoro è stato unanimemente riconosciuto, ma mantenere questo standard in periodi così difficili non è più possibile e, visto che non vogliamo scendere di ... Leggi la notizia su tpi

