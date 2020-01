Potenza al massimo per iPhone 12: il processore lo renderà simile ad un Mac (Di venerdì 17 gennaio 2020) Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale del prossimo iPhone 12, ma in questo periodo si susseguono già rumors interessanti sulle caratteristiche di alcune sue varianti. Di recente, ad esempio, su queste pagine vi abbiamo parlato della memoria RAM che dovremmo toccare con mano a bordo di questi modelli, come avrete notato con il nostro apposito pezzo, mentre oggi 17 gennaio bisogna concentrarsi su un argomento correlato. Mi riferisco alla dotazione del tanto atteso processore A14. Gli effetti del nuovo chip sull'iPhone 12 Provando a scendere maggiormente in dettagli, infatti, sembra ce il suddetto processore, caratterizzato da un processo produttivo a 5 nm, possa essere in grado di rendere il nuovo iPhone 12 simile ad un MacBook Pro da 15 pollici. Parliamo ovviamente di performance pure. Dettagli in merito sono arrivati di recente da una fonte come MacWorld, ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Potenza al massimo per iPhone 12: il processore lo renderà simile ad un Mac - lupichi28 : @robertoanesi @pisto_gol @Fraboys69 Sono d'accordissimo. Icardi è stato uno dei nostri e lo rimarrà sempre. Tipo An… - skywalker5005 : quest’anno al festival di Sanremo tra presentatrici e ospiti ci sono Diletta Leotta Sabrina Salerno Dua Lipa Mo… -