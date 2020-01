Polmonite che uccide: non cessa allarme in Cina, un nuovo caso (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una seconda persona è morta per la misteriosa Polmonite che ha colpito Wuhan, nel centro della Cina. La vittima aveva danni a diversi organi. A Wuhan, nel centro della Cina, ormai è allarme Polmonite. Una seconda persona è morta per il virus misterioso. La vittima aveva 69 anni ed era stato ricoverato in ospedale con … L'articolo Polmonite che uccide: non cessa allarme in Cina, un nuovo caso proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

