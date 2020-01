Per un pugno di libri, torna il programma cult di Rai3: la sfida tra giovani lettori condotta da Geppi Cucciari e Piero Dorfles (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’appuntamento è facile da ricordare: sabato 18 gennaio alle ore 18. E vale la pena segnarlo in agenda, perché riparte, su Rai3, la ventunesima edizione di ‘Per un pugno di libri‘, il programma che fa sfidare due classi scolastiche su un classico della letteratura. Alla conduzione del programma, per il settimo anno consecutivo, ritroviamo la comica Geppi Cucciari, con il compito di “punzecchiare” i concorrenti e animare la competizione. Accanto a lei Piero Dorfles, vera e propria memoria storica della trasmissione: uno sguardo attento, apparentemente severo, ma sempre pronto a mettersi in gioco e a scherzare. Per un pugno di libri in questi anni è diventato un programma cult. Davanti alle sue telecamere, in più di vent’anni, sono passate scuole provenienti da tutta Italia che hanno letto, discusso, ma anche criticato i libri di volta in volta oggetto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

