Panama, sei bambini e una donna incinta ritrovati in una fossa: torturati e uccisi in un esorcismo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una donna e cinque dei suoi figli sono stati rinvenuti nella fossa comune in una giungla della comunità indigena dei Ngabe-Buglé, la più numerosa dello Stato caraibico. Le vittime hanno tra gli 1 e i 17 anni. Le vittime erano state scelte dagli appartenenti della setta "La nuova luce di Dio": la polizia ha arrestato 10 persone. Leggi la notizia su fanpage

