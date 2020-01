Pallanuoto femminile, Zizza: “Dobbiamo rimanere concentrati in vista della sfida con la Francia”. Emmolo: “Da adesso in poi vedrete un altro Setterosa” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il largo successo ottenuto oggi dal Setterosa su Israele dà morale alle pallanuotiste azzurre che ora sono cariche per la sfida di domenica con la Francia e per i successivi quarti di finale degli Europei 2020. Ai microfoni della federnuoto hanno parlato il tecnico Paolo Zizza e le giocatrici Giulia Emmolo e Valerie Palmieri, di seguito le loro parole. Paolo Zizza: “Vincere aiuta a vincere e, dunque, questo risultato serve proprio per risollevare il morale del gruppo che comunque non è mai stato veramente basso. Abbiamo migliorato la percentuale realizzativa in superiorità numerica e concesso poco in difesa. Adesso dobbiamo rimanere concentrati perché domenica c’è un match importante contro la Francia, avversario in crescita, per chiudere il girone al terzo posto“. Giulia Emmolo: “Era fondamentale sviluppare al meglio il nostro gioco e così è stato. Abbiamo ... Leggi la notizia su oasport

