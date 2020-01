L'ANTICICLONE finirà con un gran botto di FREDDO e NEVE (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sarà proprio così, quando arriverà la disfatta definitiva farà rumore. Ovviamente stiamo parlando dell'Alta Pressione, assoluta dominatrice della prima metà di gennaio. Ovviamente stiamo facendo delle ipotesi su scenari meteo climatici potenziali, non stiamo affermando che andrà sicuramente in quel modo. Però guardiamo il Vortice Polare dritto negli occhi: caro Vortice Polare, potrai anche tenerti con te l'Inverno ma non appena abbasserai un attimo la guardia preparati al colpo da KO. Perché arriverà, che sia inizio o fine febbraio. Certo, un conto è l'inizio del prossimo mese, un altro conto è la fine. Dovessimo arrivare alla fine in compagna dell'Alta Pressione per l'Inverno, benché marzo sia capace di grandi irruzioni, ci sarebbe poco spazio e poco tempo a disposizione. Confidiamo nella prima decade di febbraio, ma per essere maggiormente confidenti abbiamo necessità ... Leggi la notizia su meteogiornale

