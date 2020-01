La replica di Myss Keta ad Amadeus: «Una donna non deve stare al posto che gli impone la società» | VIDEO (Di venerdì 17 gennaio 2020) Quella dichiarazione di Amadeus nel corso della conferenza stampa in cui ha presentato le donne che saranno al suo fianco nelle cinque serate del Festival di Sanremo (dal 4 all’8 febbraio 2020), continua a provocare diverse reazioni avverse. Il direttore artistico e conduttore, infatti, è stato accusato di sessismo per come ha presentato Francesca Sofia Novello, modella e anche fidanzata di Valentino Rossi. E proprio il suo ‘ruolo’ al fianco del campione di motociclismo, ha creato un grande qui pro quo. Tra i tanti a parlare di quanto accaduto c’è stata anche Myss Keta. LEGGI ANCHE > Amadeus a Sanremo 2020 porta la sua Giovanna Civitillo con «La Vita in Diretta» Video La conduttrice designata dalla Rai per ‘L’Altro Festival’, non usa mezzi termini per replicare alle parole di Amadeus che, nel frattempo, si è scusato sottolineando però che la sua dichiarazione sia ... Leggi la notizia su giornalettismo

