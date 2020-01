La morte di Luciano Re Cecconi scuote il mondo del calcio, ucciso per una finta rapina in una gioielleria (Di sabato 18 gennaio 2020) Il 18 gennaio 1977 moriva Luciano Re Cecconi. Una fine tanto tragica quanto assurda quella dell’allora centrocampista della Lazio. Re Cecconi aveva ventotto anni e faceva parte anche del giro della Nazionale. Con la Lazio aveva vinto lo scudetto del ’74. Quella sera Re Cecconi si trovava insieme a Pietro Ghedin, suo compagno di squadra e a Giorgio Fraticcioli, un profumiere romano. Insieme decisero di andare in una gioielleria della zona della Collina Fleming a Roma, poichè Fraticcioli doveva consegnare dei campioni di profumo. Tabocchini, proprietario dell’oreficeria, non era un appassionato di calcio e quindi non conosceva il calciatore e in più aveva subito da poco due rapine a mano armata. Così, si era munito di una Walther calibro 7,65. Dalla ricostruzione dei fatti effettuata, pare che Re Cecconi abbia simulato per scherzo il tentativo di una rapina e il ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

