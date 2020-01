Juve, buone notizie per Sarri. Cristiano Ronaldo si allena in gruppo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Juve, buone notizie per Maurizio Sarri. Cristiano Ronaldo si mette alle spalle la sinusite e si allena regolarmente col resto del gruppo Maurizio Sarri può sorridere. Cristiano Ronaldo è tornato a lavorare con il resto del gruppo dopo la sinusite che l’ha costretto a saltare la partita di Coppa Italia contro l’Udinese e l’allenamento di ieri. Problema rientrato per il portoghese, che sarà regolarmente disponibile per la sfida casalinga contro il Parma, in programma domenica alle ore 20.45. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

