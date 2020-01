Il caso Gregoretti diventa il caso Casellati (Di venerdì 17 gennaio 2020) Con una deroga alla 'perentorietà', la ​Giunta per le immunità del Senato lunedì prossimo voterà sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, chiesta dal Tribunale dei ministri di Catania per la vicenda della Nave Gregoretti. Dopo giorni di rinvii e di concitazione, siè' arrivati alla decisione in un clima di caos e di polemica che non ha risparmiato neppure la presidente del Senato, accusata dalla maggioranza di non essere imparziale e di aver favorito il centrodestra, che da giorni chiedeva il rispetto del calendario della Giunta presieduta da Maurizio Gasparri. Movimento 5 stelle e Partito democratico hanno battagliato fino all'ultimo per far slittare il voto a dopo le elezioni regionali - con l'obiettivo di non concedere vantaggi 'dialettici' alla Lega nella corsa per la presidenza dell'Emilia Romagna e della Calabria - e ora non escludono la ... Leggi la notizia su agi

