Gregoretti, Marcucci (Pd): “Casellati ha gettato la maschera. Votando con le opposizioni ha deciso di non essere super partes” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “La presidente Casellati, Votando con le opposizioni per dare una deroga a Gasparri per convocare una giunta illegittima lunedì pomeriggio, ha deciso che non è più una parte terza”. Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, a margine della Giunta per il regolamento di Palazzo Madama. “Ha gettato la maschera, ha fatto un colpo di mano. La consideriamo una situazione gravissima per il Paese. Siamo molto preoccupati per la democrazia” L'articolo Gregoretti, Marcucci (Pd): “Casellati ha gettato la maschera. Votando con le opposizioni ha deciso di non essere super partes” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

