Gazzetta: Gli ottimi rapporti tra il d.s. granata Bava e Giuntoli potrebbero agevolare l’operazione Younes (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sembra orami chiaro che lo spazio nel Napoli per Younes non ci sia. Il tedesco non è riuscito a trovare continuità nelle sue stagioni in azzurro, proprio per questo avrebbe piacere a lasciare il club per potersi mettere in gioco altrove. Per lui c’è prepotente la pista Torino, ma solo se parte Iago Falque, e alcuni rapporti tra i due club potrebbero agevolare la trattativa, come racconta la Gazzetta dello Sport “Gli ottimi rapporti tra il d.s. granata Bava e Giuntoli (ieri ci sono stati contatti frequenti tra i due) potrebbero portare a un’operazione di mercato. Bava ha individuato il tedesco Amin Younes come l’eventuale dopo Falque: il Napoli chiede 1,5 milioni per il prestito, affare possibile con l’inserimento di un diritto di riscatto” L'articolo Gazzetta: Gli ottimi rapporti tra il d.s. granata Bava e Giuntoli potrebbero agevolare l’operazione Younes ... Leggi la notizia su ilnapolista

