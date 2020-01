Fernanda Lessa chi è | carriera | vita privata della modella (Di venerdì 17 gennaio 2020) Modella, personaggio televisivo e anche disk jockey, scopriamo chi è Fernanda Lessa, la brasiliana naturalizzata italiana conosciuta dal pubblico soprattutto per gli spot pubblicitari Nata il 15 aprile 1977 a Rio de Janeiro, in Brasile, è fin da piccola un’appassionata di moda e di sfilate. Fisico perfetto, con le misure 90-62-90 per 178 di altezza … L'articolo Fernanda Lessa chi è carriera vita privata della modella proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

trash_italiano : Michele Cucuzza a Fernanda Lessa: “chi ti ha nominata?” Lei: “la lesbica” (riferendosi a Licia) #gfvip - infoitcultura : GF Vip, nei guai anche Fernanda Lessa: frase omofoba contro Licia Nunez - infoitcultura : Fernanda Lessa/ La modella nel mirino del pubblico (Grande Fratello Vip) -