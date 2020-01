È ora di conoscere meglio Taika Waititi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Taika Waititi. Un nome neozelandese che a qualcuno suonerà famigliare, mentre ad altri no. Presto diventerà famigliare a tutti. Prima di tutto è il regista di JoJo Rabbit (nelle sale dal 16 gennaio), nominato a ben 6 premi Oscar, tra cui miglior film. Jojo Rabbit racconta la storia di Jojo (Roman Griffin Davis), un bambino di dieci anni fanatico dell’ideologia nazista, che è incapace di relazionarsi con i coetanei. Appunto per questo viene chiamato Jojo Rabbit (“coniglio”). Per avere un po' di conforto si affida al suo amico immaginario che ha le fattezze di Adolf Hitler (interpretato dallo stesso Waititi). La sua vita, però, prende un’altra piega quando scopre che la madre (Scarlett Johansson) nasconde in soffitta Elsa, una ragazza ebrea. Per il regista, sceneggiatore e attore comico Waititi non si tratta della prima prova da ... Leggi la notizia su gqitalia

