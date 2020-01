Commissario antiracket accolto con una bomba (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nino Materi Attentato dinamitardo contro testimone in un processo di mafia. Sfida aperta allo Stato Foggia è tradizionalmente una città «calda»: terra di confine, sul fronte mafioso, tra famiglie contrapposte. Qui «alleanze» e «rotture» mutano con la stessa velocità delle sparatorie tra clan rivali. Gli stessi che oggi sembrano avere messo nel mirino un obiettivo comune: lo Stato. Non necessariamente incarnato da soggetti istituzionali, ma rappresentato spesso da imprenditori «colpevoli» di ribellarsi alle leggi del racket. «Sotto attacco» è finito così Cristian Vigilante, manager del gruppo «Sanità Più», testimone-chiave in un processo di mafia contro le organizzazioni che impongono il pizzo nell'area della Capitanata. I boss hanno reagito contro di lui due volte in pochi giorni: la prima il 3 gennaio con un attentato dinamitardo sotto casa, la seconda ieri facendo saltare ... Leggi la notizia su ilgiornale

