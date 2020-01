Cancro del polmone, al via il ‘Progetto Salute Parma’ sulla prevenzione di questo tipo fi tumore (Di venerdì 17 gennaio 2020) Prende il via un importante progetto sulla prevenzione del tumore del polmone, una delle neoplasie che mantengono un’alta incidenza e una delle mortalità più alte. Il “Progetto Salute Parma: prevenzione primaria e secondaria del danno da fumo” è un’iniziativa di ricerca coordinata dall’Università di Parma, con la collaborazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell’Azienda Usl, cofinanziata da Fondazione Cariparma e patrocinata dal Comune. Il responsabile scientifico del progetto è Nicola Sverzellati, docente di Diagnostica per immagini al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma e Direttore dell’Unità operativa scienze radiologiche dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, affiancato da Paolo Carbognani e Luca Ampollini, docenti di Chirurgia toracica, e da Caterina Caminiti, direttrice ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

