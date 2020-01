‘Bambini non si toccano’: presidente Lotito premia tifosi del ‘Gate51’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – Nell’ambito del progetto ‘I bambini non si toccano’, ideato dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, per combattere ogni forma di violenza e discriminazione, il numero 1 biancoceleste ha deciso di premiare il gruppo di tifosi ‘Gate 51’, presente nelle gare casalinghe nel settore Distinti Nord-Ovest. Il ‘Gate 51’ si adopera in piccole opere di volontariato, e si occupa di aiutare gli adolescenti nel contrastare ogni forma di bullismo e nel restare lontani da qualsiasi tipo di dipendenza favorendo sane dinamiche di gruppo tra gli studenti e promuovere relazioni positive. Un esempio dato dal ‘Torneo Distinti e Forti’, organizzato dall’Istituto Comprensivo piazzale della Gioventu’ di Santa Marinella per favorire l’inclusione, l’integrazione e prevenire i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, ... Leggi la notizia su romadailynews

