Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 16:30 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Viabilità DEL 16 GENNAIO 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PRENESTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA DI TORRENOVA FINO A PONTE DI NONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: UN INVITO ALL’ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, QUI TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; A SUD DELLA CAPITALE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO CODE SULLA PONTINA, TRA MONTE D’ORO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DEL RACCORDO; E A Roma E’ ATTIVO ANCHE OGGI IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE; FINO ALLE 20.30 STOP A CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0” ED “EURO 1”, AUTO A BENZINA “EURO ... Leggi la notizia su romadailynews

