Usa-Cina, l’accordo ai raggi X: vincitori, vinti e temi irrisolti (Di giovedì 16 gennaio 2020) La guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina è terminata? Niente affatto. Sarebbe un errore anche solo immaginarlo. L’intesa trovata sulla cosiddetta Fase uno è un importante segnale di distensione, che tuttavia offre soltanto una tregua momentanea. La sensazione è che Donald Trump avesse bisogno di una spinta mediatica per risultare impermeabile agli attacchi dei Democratici sull’Impeachment. Non solo: The Donald necessitava di un grande evento mediatico da rivendicare in pubblico. Da questo punto di vista, il fatto di essere l’unico uomo sulla faccia della terra che abbia costretto Pechino a inchinarsi alle richieste di Washington, può essere utilizzato da Trump come un punto a suo favore. In ogni caso, l’accordo firmato a Washington prevede la sospensione dell’aumento dei dazi da parte degli americani sui prodotti made in China, oltre all’abbassamento ... Leggi la notizia su it.insideover

