Uccelli in città, più falchi e gabbiani e sempre meno passeri (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma, 17 gen. – (Adnkronos) – Nelle nostre città ci sono sempre meno passeri mentre aumentano i falchi e i gabbiani. A mappare la presenza degli Uccelli nei centri urbani è la Lipu-BirdLife Italia in un volume dal titolo “Urban bird atlases in Europe” che raccoglie gli atti della tavola rotonda realizzata a Napoli lo scorso 27 settembre nell’ambito del 20esimo Convegno italiano di ornitologia (Cio). A livello generale, rileva lo studio, al consolidamento di specie presenti da tempo nei centri storici europei come piccioni, rondoni, merli e storni si affiancano due tendenze: una positiva, che vede una netta espansione del colombaccio, l’altra negativa che riguarda i passeri (passera europea e passera d’Italia), le cui popolazioni, in media negli ultimi 10 anni, si sono dimezzate. Tra le specie in aumento troviamo falco pellegrino, gheppio, ... Leggi la notizia su ildenaro

fisco24_info : Animali: mappa degli uccelli in città, aumentano falchi e gabbiani : - jakclive : 'i cani divoreranno quanti della casa di Baasà moriranno in città! quelli morti in campagna li divoreranno gli ucce… - evelynb75 : A causa dell'#inquinamento acustico, gli #uccelli di città sono costretti a cantare in modo più complesso rispetto… -