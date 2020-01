Taglio record per il Huawei P30 Lite su Amazon e il prezzo crolla (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un nuovo Taglio di prezzo sensibile per il Huawei P30 Lite su Amazon è avvenuto in queste pirme ore del 16 gennaio. Lo smartphone è protagonista di un'offerta a tempo sul noto store che in molti troveranno più che interessante, se prossimi al relativo acquisto. Solo nel weekend, era già stato segnalato un Taglio pure importante del prezzo del Huawei P30 Lite su Amazon. Ancora di più, in questo giovedì di metà settembre, vale il discorso già fatto pochi giorni fa. Il modello in questione sta subendo un corposo ribasso a seguito del lancio italiano della variante P30 Lite New Edition. Quest'ultima ne risulta essere un remake con più di un valore aggiunto come la RAM maggiorata da 4 a 6 GB e ancora una più elevata risoluzione della fotocamera anteriore. Non mancano all'appello del nuovo arrivato neanche i servizi Google: normale dunque che la scelta in questione sia appetibile e il ... Leggi la notizia su optimaitalia

