Smog: Cna Roma, con blocco diesel tradito patto fiducia con comparto produttivo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Tre giorni di stop solo per i mezzi diesel nella Fascia Verde, mentre quelli a benzina da Euro 4 in poi possono circolare liberamente. Così il Comune di Roma ha pensato di risolvere il problema dell’eccessiva concentrazione di polveri sottili nell’atmosfera cittadina. In Leggi la notizia su liberoquotidiano

Smog Cna Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Smog Cna