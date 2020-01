“Serve una costituente vera di tutta la sinistra”, dice Achille Occhetto (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Finalmente arriva un momento di riflessione, dopo la batosta elettorale del 2018. Per la prima volta si prende atto della necessità di un cambiamento profondo”. In un'intervista a Il Fatto Quotidiano, Achille Occhetto, l'ultimo segretario comunista che nell'89 sciolse il Pci per poi fondare il Pds, manda al Pd un messaggio e un consiglio insieme: “A Zingaretti dico: il cambiamento non può avvenire nel chiuso di un congresso, altrimenti verrà stritolato nella solita dinamica dello scontro di potere tra correnti”. Secondo Occhetto, infatti è quantomeno necessario convocare un congresso “per promuovere una costituente della sinistra che chiami a raccolta tutte le forze democratiche” in quanto “non ci si può limitare all'ennesimo cambio di nome o all'ingegneria organizzativa” ma è “necessario un coinvolgimento di tutte le energie sociali e intellettuali – penso ai giovani che si battono ... Leggi la notizia su agi

pdnetwork : 'È arrivato il momento di intervenire sui decreti Salvini. Partendo dalle cose che condividiamo: accogliere i rilie… - raffaellapaita : Anche noi oggi abbiamo votato per salvare #Alitalia, è responsabilità. Ma ora serve una soluzione strategica e sopr… - Avvenire_Nei : #famiglia @GiaccardiChiara Per rilanciare il #matrimonio serve una nuova alleanza -