Senza l'Europa c'è la barbarie (Di giovedì 16 gennaio 2020) Se vogliamo continuare a credere nella dimensione democratica, per quanto imperfetta, dobbiamo partire dal gigantesco sommovimento geopolitico che attraversa il pianeta. La crisi sistemica, economica, sociale, ambientale, persino antropologica, ci ricorda che la democrazia è una delle forme che ha r Leggi la notizia su ilfoglio

