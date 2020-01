Scoprite subito se la vostra TV è compatibile con il Digitale terrestre DVB-T2 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Digitale terrestre DVB-T2 resta ancora un mistero per tantissimi utenti, che ancora oggi si chiedono come fare per capire se la propria TV o il proprio decoder risulteranno o meno compatibili con il nuovo standard che sostituirà quello precedente nel nostro Paese entro il 2022. In questo articolo vi avevamo parlato di un test che sarebbe stato possibile fare a giorni, e che vi avrebbe di fatto fornito la risposta alla vostra domanda. Con immenso piacere vi comunichiamo che la procedura (almeno una delle due previste) risulta essere stata attivata già da qualche ora. Come riportato dal portale specializzato 'digital-news.it', dalla giornata di ieri 15 gennaio è attivo il cartello test al canale 200 sul Mux Mediaset 4, a cui si aggiungerà, a partire da domani 17 gennaio, il canale 100 sul Mux 1 Rai. Indicazioni preliminari per lo svolgimento del test Perché la prova sia ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Scoprite subito se la vostra TV è compatibile con il #Digitaleterrestre #DVB-T2 - AurigaElettro : Scoprite subito se il vostro televisore è compatibile con lo standard #dvbt2 ed è pronto per lo #switchoff 2022! I… - RetwittL : RT @GerberArancio: Precetto per coloro che indagano nei misteri della Sicilia: se scoprite qualcosa, fatene subito la più larga divulgazion… -