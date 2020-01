Oscar 2020: in un video la reazione degli animatori di Klaus - I segreti del Natale alla nomination! (Di giovedì 16 gennaio 2020) Klaus - I segreti del Natale, il film animato di Netflix, ha ottenuto una nomination agli Oscar 2020 e in un video si assiste alla reazione dei realizzatori. Klaus, il film animato prodotto per Netflix, ha ottenuto una nomination agli Oscar 2020 e online un video mostra la reazione del team che ha creato l'apprezzato lungometraggio. The SPA Studios, fondato da Sergio Pablos, ha infatti condiviso online un breve filmato in cui si assiste a cosa accade quando le persone coinvolte nella realizzazione del progetto sentono pronunciarne il titolo tra quelli in corsa per conquistare una prestigiosa statuetta assegnata dai membri dell'Academy. Come prevedibile il team di Klaus - I segreti del Natale guidato dal regista Sergio Pablos esprime tutta la propria gioia, dando spazio alle proprie emozioni ... Leggi la notizia su movieplayer

