Orietta Berti svela alcuni aneddoti su Il Cantante Mascherato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Cantante Mascherato tornerà domani sera con la seconda puntata ed Orietta Berti, prima eliminata di questo spy game canterino, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi svelando che tornerà ad esibirsi sul palco di Milly Carlucci proprio nei panni dell’Unicorno, seppur fuori gara. “Sì, mi spiace essere già uscita. Mi sarebbe piaciuto rimanere nel mondo delle fiabe ma Milly mi ha assicurato che la prossima puntata posso cantare da Unicorno. Perché sì, non sarò in gara ma mi esibirò lo stesso”. Sul perché sia stata eliminata non ha dubbi: è colpa delle canzoni scelte che sarebbero state troppo fuori le sue corde (ha cantato E La Luna Bussò di Loredana Bertè e Fotoromanza di Gianna Nannini, ndr). “Agli italiani piace l’acuto finale, ma se avessi tenuto le frasi lunghe la mia voce sarebbe stata immediatamente riconoscibile. Ho cercato canzoni diverse ... Leggi la notizia su bitchyf

